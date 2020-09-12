"Было много боли": Киркоров не может смириться с новыми романом Бузовой

Король российской эстрады уверен: между Ольгой и Давидом настоящая любовь. Отметим, что несколько недель назад начинающий рэпер выпустил совместный трек с народным артистом.
Неужели Филипп Киркоров настолько сблизился с артистом, что начал защищать его союз со всеми известной телеведущей перед журналистами?
В прямом эфире программы "Вечерний Ургант" Филипп Бедросович рассказал, какой рэпер вне камеры. По словам короля эстрады, Манукян трепетно относится к возлюбленной и не скрывает своих чувств.
Более того, Киркоров увидел в начинающем артисте себя в период союза с Пугачевой. Новоиспеченный избранник телеведущей также усердно работает и пытается доказать общественности свою независимость.
"Они мне напомнили мои прошлые отношения с Великой. Когда ты рядом с известным человеком, который в какой-то степени превосходит тебя, ты хочешь доказать ей и остальным, что ты достоин", – откровенно заявил артист.
Напомним, что ситуация Ольги и Давы действительно похожа на любовную историю короля и королевы российского шоу-бизнеса. Манукян прославился за короткий срок, но мало кто знает, каких усилий ему стоила эта популярность.
Ольга Бузова в свою очередь постоянно занята делом, подталкивая возлюбленного на новые свершения. Несмотря на плотный график, звезда шоу "Дом-2" старается уделять достаточно времени Давиду и помогает ему реализовывать многочисленные проекты.
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