Лещенко оправдался за Пригожина после скандала

За коллегу решил вступиться певец Лев Лещенко. Он заявил, что продюсер Пригожин неправильно расставил акценты в своем заявлении. Надо было изначально говорить о безымянных артистах, которые еще не успели или по каким-то причинам не заработали себе имя.
Он добавил, что скрипачи получали и до карантина по 12 тысяч рублей, а сейчас и вовсе ничего. При этом профессия оригинальная и довольно востребованная. Однако сегодня их не зовут даже на корпоративы, потому что все отменяется.
В целом Лещенко поддержал идею Пригожина. Он отметил, что государство действительно должно позаботиться о людях искусства. Ведь народу в любые времена нужны положительные впечатления, а таковых без музыкантов и артистов не сыщешь.Недавно Олег Газманов присоединился к идее Иосифа Пригожина. Он посетовал на падение доходов артистов. Певец напомнил, что помимо собственных нужд у него есть целая команда музыкантов, которым надо платить зарплату.
Пригожин уже ответил на жалобы Газманова. Он заявил, что это пока цветочки. Если индустрия будет простаивать еще несколько месяцев, начнутся большие проблемы.
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