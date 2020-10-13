"Ты мой принц, я хочу на тебе жениться": вскрылись отношения Крутого с родной дочерью

Сын композитора от первого брака Николай обзавелся двумя дочерями – Кристиной и Маргаритой. Падчерица Игоря Яковлевича Виктория, дочь его второй жены Ольги, пять лет назад родила наследницу, которую нарекли Деми-Роуз. А о жизни родной дочери Александры жизни маэстро рассказал за кулисами конкурса "Детская Новая волна", который завершился в "Артеке".

Александра появилась на свет, когда Крутому было 49 лет. Сегодня ей самой уже 17. "Она учится в 12-м классе в Нью-Йорке (старшая ступень средней школы в США – классы от девятого до двенадцатого, так что обычно американцы заканчивают среднее образование в 18 лет – Прим. ред.), собирается поступать в университет, – улыбается композитор. – Но пока не могу сказать, что станет ей профессией, думаю, она и сама не понимает".

Расстояние не мешает Игорю Крутому поддерживать отличные отношения с семьей. "Мы по пять раз в день созваниваемся по "Скайпу" и "Вотцапу", – пояснил он. – Причем дочь скучает больше, звонит мне между уроками часто. Мы с ней, что называется, связаны пуповиной, поэтому все решения она принимает только после совета со мной".

Игорь Крутой знает, что рано или поздно дочь решит выйти замуж. "Я ее женихов уже бить хочу, даже не познакомившись с ними, – шутит он. – Ведь пока ей надо учиться, поступить через год в университет. Вспему свое время. Но, наверное, придет тот момент, когда я буду мечтать, чтобы у дочери появился тот самый единственный, чтобы она вышла замуж. Хотелось бы дожить и дождаться внуков от нее. Я думаю, себе в мужья она будет искать похожего на меня мужчину. Но вряд ли лысого (смеется). Найдет ли?.. Ведь с самого детства она мне говорила в шутку: "Ты мой принц, я выйду за тебя замуж!"