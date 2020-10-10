"Сплошная грязь": Крутой резко высказался о шоу-бизнесе

Российский продюсер Игорь Крутой редко становится участником какого-либо скандала. При этом знаменитость никогда не принимает активного участия в сомнительной репутации историях.



Современные СМИ с легкостью способны раздуть из мухи слона. Именно это и произошло совсем недавно с Игорем Крутым. Пресса начала распространять данные о том, что известный казахстанский певец Димаш Кудайберген прервал сотрудничество с продюсером из-за того, что тот стал подчинять себе подопечного.



Музыкант долгое время игнорировал слухи, но теперь, по всей видимости, решил расставить точки над i. В очередном выпуске программы "Алена, блин!" Крутой сообщил, что против него развернули кампанию в СМИ, которая нацелена на то, чтобы опорочить имя продюсера.

Игорь Яковлевич объяснил, что на протяжении его карьеры не было ни одного случая, чтобы он требовал от артиста покорности. Все кейсы сотрудничества с певцами основы на том, чтобы найти точки соприкосновения. Взаимоуважение является фундаментом успешного сотрудничества, подчеркнул продюсер.

Крутой добавил, что его поклонники знают имя человека, который стремился очернить его образ. "При всем при том, что весь шоу-бизнес – сплошная грязь, есть линии, за которые нельзя заходить", – резюмировал он.