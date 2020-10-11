Самбурская шокировала фотографией тайного возлюбленного

После расставания с мужем Кириллом Дыцевичем актриса не комментировала перемены в личной жизнь. А потом и вовсе удалила совместные фотографии с бывшим супругом.
По словам Настасьи, ее прошлые отношения были болезненными, именно поэтому она старается не афишировать всех подробностей. Громкий развод побудил поклонников Самбурской выяснить, кто же стал новым спутником актрисы.
Но попытки фанатов увенчались провалом. Настасья тщательно скрыла личную жизнь от посторонних глаз и стала публиковать в "Инстаграм" исключительно рабочие моменты.
Накануне Самбурская устроила честный разговор со своими подписчиками и ответила на вопросы, интересующие публику. Подписчики мечтали уточнить у артистки, одинока ли она на данный момент.
Ответ Настасьи не заставил себя долго ждать. Она даже решилась выставить совместную фотографию с ухажером. Однако лицо таинственного мужчины было прикрыто табличкой "censored".
"Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу", – заявила артистка.
Самбурскую часто атакуют вопросами о замужестве и материнстве. По мнению пользователей социальных сетей, часики тикают, а Настастья все никак не может обрести женское счастье.
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