Резко похудевший Чернышов сделал заявление после слухов о тяжелой болезни

Популярный актер Андрей Чернышов прокомментировал слухи о собственном нездоровье. Знаменитость объяснила, почему заметно потеряла в весе.



Андрей заявил, что ничем не болен. Сплетни о якобы тяжелом недуге артист назвал ерундой. Чернышов заметил, что фотография, из-за которой и произошла шумиха СМИ, просто-напросто неудачная.

Рассказал Андрей Чернышов также о внезапном похудении. По словам актера, стройность он приобрел благодаря участию в шоу "Танцы со звездами". Постоянные репетиции сказались на внешнем виде знаменитости. Завершив съемки в проекте, Андрей не перестал следить за килограммами.

"Стараюсь поддерживать себя в хорошей форме", – подчеркнул Чернышов.

Напомним, накануне в Сети обсуждали свежий снимок со съемок фильма "Странная любовь". На фото 47-летний Андрей Чернышов запечатлен с 80-летним Эммануилом Виторганом.

Фанатов внешний вид Чернышова встревожил. Пользователи Сети отмечали болезненную худобу знаменитости. Интернет-общественность пришла к выводу, что Андрей, возможно, страдает каким-то недугом.

Как писали "Дни.ру", по поводу состояния здоровья Андрея Чернышова высказался Эммануил Виторган. Актер отметил, что его коллега находится в отличной форме.