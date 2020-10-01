Манукян предпочел Бузовой компанию авторитетного мужчины

Слухи о том, что в паре не все гладко, появились еще в начале лета. Ребята стали все реже появляться друг у друга в "Сторис" инстаграм-аккаунтов, а певица постепенно удалила из соцсетей совместные фото с возлюбленным.
На красной дорожке премии Давид Манукян позировал в компании Филиппа Киркорова. Парень выбрал для выхода в свет элегантный костюм и галстук-бабочку. Он старался уверенно держаться перед камерами, однако многие заметили грустный взгляд рэпера.
На вопросы об Ольге Бузовой артист отвечал довольно пространно. Например, заявил, что у возлюбленной слишком много работы, именно поэтому она и не смогла прийти его поддержать. Также музыкант добавил, что хочет какое-то время отдохнуть от публичности. По словам парня, он не понимает, почему все так переживают за его отношения с телеведущей, ведь когда пара постоянно снималась вместе, ее обвиняли в хайпе.
Стоит отметить, что 2020-й стал для Давида Манукяна знаковым. Несмотря на глобальные катаклизмы, малоизвестный исполнитель и парень Ольги Бузовой превратился в самостоятельную творческую единицу.
Правда, поговаривают, что роман с популярной певицей был всего лишь пиар-ходом. Якобы расставание, которое молодые люди сейчас тщательно отыгрывают, на самом деле предусмотрено контрактом.
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