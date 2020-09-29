"Я с детства везде виноватая": Бузова набросилась на родителей

Ольга Бузова стала гостьей программы "Мой герой". Артистка рассказала Татьяне Устиновой, как непросто ей было в детстве строить отношения с сестрой, а также об издевательствах.

Одна из самых популярных женщин российского шоу-бизнеса с раннего возраста подвергалась нападкам со стороны приятелей во дворе и даже родных. Поэтому Ольга Бузова с ранних лет училась постоять за себя. В откровенной беседе с журналисткой она набросилась на своих родителей, отметив, что они мало что ей покупали и вечно считали виноватой.

В интервью для канала TVC News Бузова призналась, что в детстве она не дружила с сестрой Анной. Младшая сваливала все на старшую, за что Оле нередко приходилось жить в стрессе. Ее ужасно раздражало то, что на нее постоянно доносят.

Бузова отметила, что сейчас девушки дружат. Однако многие поклонники в этом сомневаются. На людях родные сестры стараются не показывать холодных отношений, но известно, что во время совместного отдыха они крупно поссорились.

"Я с детства везде виноватая, сестра все на меня сваливала. <...> Меня это ужасно раздражало", – призналась звезда.

Некоторые поклонники считают, что холодок между сестрами Бузовыми объясняется элементарной завистью младшей сестры. Ольга популярна и успешна. Она сама добилась всего, чего хочет, и не скрывает это. Напротив, телеведущая часто спекулирует на теме того, что в мир шоу-бизнеса пришла самостоятельно и не стесняется браться за любое начинание.

По словам Ольги, она начала рано зарабатывать сама, но при этом никогда не забывала, что мать и отец смогли дать ей хорошее воспитание и образование.

Сейчас инста-дива строит карьеру в разных сферах и встречается с блогером и музыкантом Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом Дава. Ранее "Дни.ру" писали, что Бузова не против выйти за него замуж.