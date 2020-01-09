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Орала матом: обгадившую россиян Самбурскую напугали до смерти

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya
Знаменитая актриса, похоже, сполна поплатилась за свои слова о российских туристах. Неожиданное событие нагрянуло к артистке во время отдыха на индонезийском острове Бали.
прочитано 448 раз

Настасья Самбурская, очевидно, хотела записать новое видео для своего инстаграм-аккаунта, когда к ней пожаловал необычный гость. Звезда сериала "Универ" включила камеру, представ перед поклонниками в нелепом виде. 

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Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Актриса появилась в кадре в широком бюстгальтере блекло-розового цвета и несуразно больших трусах. Их артистка растянула так, что ткань почти достигала ребер. Некоторые фанаты сразу обратили внимание на странный наряд своего кумира. "Труханы огонь", "Стоит баба из телека, подтягивает трусы. Что к чему? Для чего и зачем, хрен знает", – шутили фолловеры.

Однако через несколько секунд стало понятно, зачем Настасья Самбурская опубликовала этот ролик в соцсети. После того, как артистка отошла от камеры, ее глаза чуть не вылезли из орбит от изумления. А испытанный испуг заставил женщину прокричать матерные слова. 

Повод для такой реакции оказался не столь впечатляющим. Оказалось, что на балкон ее номера в гостинице запрыгнула обезьяна. Диковинное для россиянки животное тут же обратило на себя ее внимание, после чего камера переключилась на нежданного гостя. Поклонников ролик разочаровал: многие отметили, что в этом явлении нет ничего необычного.

"Увидела обезьяну, что вполне естественно для Бали. Типа, в этом смысл появился и надо выложить? Глупо и неинформативно. Честно говоря, рассчитывала что-то интересное найти у вас, но облом..." – такие комментарии оставляли пользователи под видео. 

Напомним, россияне стали более холодно относиться к знаменитости после того, как она назвала быдлом туристов из своей родины, включивших музыку неподалеку от места ее отдыха. 

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку! Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться", – писала звезда.

Автор: 9 января 2020, 19:36

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А соотечественники-то, конечно, непременно читают её г**вноблог и знают кто она такая)))))
1

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