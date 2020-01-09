Милла Йовович разъелась до необъятных размеров во время очередной беременности

Фотомодель заботится о комфорте своего будущего малыша. Поэтому она отказалась от занятий спортом и перестала ограничивать себя в еде. Будущая мать готова на все, лишь бы еще не родившаяся кроха была здорова.
Из-за отсутствия каких-либо ограничений Милла знатно поднабрала лишнего веса во время беременности. Славящаяся своей стройностью звезда поправилась на 22 килограмма за 9 месяцев. Из-за этого Йовович тяжело передвигаться. Кроме того, у нее стали сильно опухать конечности.
"С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок", – поделилась актриса в своем микроблоге.
Накануне папарацци застукали Миллу и ее членов семьи во время прогулки по Беверли-Хиллз. Светская львица держала за руку своего супруга, режиссера Пола Андерсона, а рядом шла ее дочь Эва.
Стоит признать, что выглядела бывшая модель совсем не так, как в свои лучшие годы. Растянутая футболка, обвисшие джинсы и 22 лишних килограмма превратили ее из кинозвезды в засаленную домохозяйку. Возможно, после родов Йовович возьмет себя в руки и вернет прежнюю форму. Будем надеяться!
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