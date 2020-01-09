Сексапильная Чехова понежилась в компании красотки-подруги

Сейчас знаменитость отдыхает на французском курорте Шамони-Монблан, фотографиями и видео с которого охотно делится с фанатами. В этот раз она показала, как вместе с приятельницей нежится в горячих термальных источниках под открытым небом.
Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоявшими рядом молодыми людьми. В свою очередь подписчики Анфисы наслаждались ее сексуальным купальником с пикантным декольте, сообщает Пятый канал.
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