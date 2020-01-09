Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января

Накануне, 8 января, должна была состояться трансляция грандиозного ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", главную мужскую роль в котором исполнил Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком. Однако по какой-то причине Первый канал убрал спектакль.

Еще в конце декабря Первый канал обнародовал анонс постановки Татьяны Навки. Сообщалось, что прославленная фигуристка с командой лучших спортсменов мира – пятикратным чемпионом США и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петром Чернышевым, многократными чемпионами Европы и мира Маргаритой Дробязкой и Повиласом Ванагасом, семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком и многими другими – подготовила поистине запоминающееся на всю жизнь шоу.

Изюминкой спектакля стали не только сложнейшие акробатические номера, красочные проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры и даже настоящая молния в качестве спецэффекта, но и участие обладательницы всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой.

"Алина Загитова – наш главный новогодний подарок всем зрителям. Каждый ее выход – завораживающая феерия. Наше шоу – эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе", – сообщила Татьяна Навка. Трансляция шоу была запланирована Первым каналом на 8 января. Вот только программа так и не появилась на телеэкранах. Получается, по какой-то причине Первый канал ликвидировал Загитову, Навку, Чернышева и многих других фигуристов, задействованных в грандиозном представлении.

Впрочем, в пресс-службе "первой кнопки" поспешили уточнить, что ледовое шоу всего лишь перенесено. Теперь все любители фигурного катания смогут оценить творение Татьяны Навки в воскресенье, 12 января, в 17:30, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Первого канала. Говорят, для одиночницы Алины Загитовой было крайне сложно выполнять парные номера. Спортсменка признавалась, что куда легче ей давались прыжки, чем поддержки.

После того, как стало известно о смертельно опасной болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, ее муж Петр Чернышев, по слухам, хватается за любую возможность заработать. Лечение артистки обходится в весьма внушительную сумму ее родным. К тому же не только российские, но и зарубежные медики спасают 48-летнюю актрису.