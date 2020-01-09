Волочкова с врезавшимися в ягодицы трусами-ниточками эротично ласкала голую грудь

"Валяйте, говорите обо мне, мне это даже нравится вполне!" – пела Алла Пугачеве в песне "Живи спокойно, страна!" Эти слова вполне могут стать девизом Анастасии Волочковой. Ведь она не перестает провоцировать и будоражить россиян.
Сейчас Настя отдыхает в Таиланде. И каждый день делится с подписчиками красивыми снимками – у бассейна, в отеле, на пляже. Фирменные вертикальные и горизонтальные шпагаты, знаменитые мини-бикини, роскошные купальники – фотографиями Волочковой, как горящим огнем или текущей водой, можно любоваться бесконечно.
Как и ее холеным телом.
На очередном снимке прелестница предстала с голой грудь. В сочетании с врезавшимися в упругие ягодицы трусами-ниточками этот ракурс кажется особенно эротичным. Как говорится, "у мертвого встанет".
Волочковой удается не скатиться в пошлость, ее фотографии всегда эстетичны, приятны для взора. Стоит напомнить, что ей 43 года. И дай бог, как говорится, всем иметь такую сексуальную фигуру, растяжку, гибкость.
Но у появившегося на странице Насти в "Инстаграм" кадре есть один минус – она прикрыла шикарную обнаженную грудь руками, к пущему огорчение поклонников. Одни справедливо считают, что прятать такую красоту – грех. Другие же пришли к выводу, что балерина ласкает свою грудь, тем самым будоража и заводя народ на тайском пляже. Ведь, судя по снимку, она стоит рядом с берегом.
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