Ради денег: Цымбалюк-Романовская разоблачила бывшую жену Джигарханяна

Несколько дней назад на федеральном телеканале вышел новый выпуск программы "Пусть говорят", посвященный Армену Джигарханяну. Татьяна Власова рассказала, что отметила новогодние праздники вместе с бывшим мужем и планирует у него задержаться на длительное время.
Актриса также назвала Виталину Цымбалюк-Романовскую виновной в ухудшении самочувствия Армена Джигарханяна. По ее словам, народный артист разочаровался в пианистке сразу после заключения брака. "Она стала его раздражать, но меня он уже обидел – вернуться было некуда. И он терпел ее, она воровала, наводила порядки в театре – он терпел", – заявила Татьяна Власова.
Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на слова бывшей жены Армена Джигарханяна. Пианистка считает, что Татьяна Власова вернулась к народному артисту только ради денег. Якобы экс-супруга столкнулась с финансовыми трудностями и теперь хочет заработать крупную сумму на съемках скандальных передач.
"Я примерно догадываюсь, какой гонорар ей заплатил телеканал. Для нее это большие деньги. Думаю, что ее привели к Армену Борисовичу, чтобы сфотографироваться для эфира. Ей накрутили кудри, посадили в кресло. Оплатили дорогу и увезли обратно – в Америку. Никакого воссоединения нет. За Джигарханяном ухаживает сиделка", – цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую "Комсомольская правда".
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