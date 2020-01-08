"Быдло": острая на язык Самбурская обрушилась на россиян

Звезда сериала "Универ. Новая общага" резко высказалась о поведении российских туристов. По словам Настасьи Самбурской, ее соотечественники ведут себя "как быдло".

Артистка рассказала, что уже неделю находится на Бали. Однако недавно тихий отдых в отеле омрачили другие российские туристы. "Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! Бам! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!", – пожаловалась Настасья Самбурская.

Знаменитость обрушилась с гневной критикой на возмутителей спокойствия. "Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть! А не потусоваться", – заявила артистка в "Инстаграме".

Пост вызвал неоднозначный отклик среди поклонников. Одни подписчики согласились с актрисой. "Правильно говоришь", "Менталитет у нас такой. Это очень и очень печально", "Да, к сожалению, наши хотят выделиться из толпы, а выходит так, что выглядят как клоуны", – написали они.

Другие комментаторы, наоборот, заявили, что Настасье Самбурской следует спокойнее относиться к подобным ситуациям. "Каждый отдыхает, как ему нравится, имеют на то право", "Они не люди, что ли? Они копили на отдых и имеют право. Я бы вообще метал включил", – выразили мнение подписчики.