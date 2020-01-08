"А куда купюры засовывать?": Ходченкова на шесте возбудила россиян

Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики.
Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале "Домашний арест" Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в мэры маленького города.
На своей странице в "Инстаграме" знаменитость в очередной раз похвасталась своими успехами в танце. В кадре артистка выполняет сложный трюк – держится за шест вниз головой. "Продолжаем отмечать", – коротко подписала снимок Светлана Ходченкова.
Поклонники пришли в восхищение от стройной фигуры и способностей актрисы: "Огонь!", "Какая вы смелая", "Браво!", "Простите, а куда купюры засовывать?". Комментарий под фотографией также оставила актриса Елизавета Боярская: "Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью? Света".
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