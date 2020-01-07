Певица Слава показала красавицу-дочь

День рождения наследницы справляли в ресторане Григория Лепса "Лесной" довольно узким кругом. На опубликованном в инстаграм-аккаунте артистки снимке запечатлены виновница торжества, которую обнимают маленькие дети – вторая наследница певицы и ее племянник, непосредственно сама Слава и две ее близкие подруги.
Все счастливо улыбаются. И стоит признать, что Саша выглядит настолько взросло, что скорее походит на еще одну мамину подружку, чем на ее дочь.
"С днем рождения, моя Сашунечка! 21год! Так круто погуляли в "Лесном", только отошла, поэтому выкладываю с запозданием!", – призналась исполнительница.
Теплое фото очень понравилось фолловерам. Многие тоже оставили свои поздравления в комментариях под постом. Кроме того, поклонники подчеркнули невероятное сходство матери и дочери. "Ваша дочка прямо копия вас", "Красавица, вся в маму", "Как сестры", – восторгались пользователи Сети.
"Какие все красивые! Глаз не оторвать!", – призналась фанатка.
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