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Шоу-бизнес

20-летнюю дочь певицы Славы сняли в свадебном платье

Певица Слава. Фото: www.globallookpress.com
Певица Слава довольно часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. В этот раз она не смогла сдержать восхищения при виде дочери в свадебном платье.
прочитано 1390 раз

Снимок, где 20-летняя Александра позирует в подвенечном наряде, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре девушка предстала перед аудиторией в роскошном платье.

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Переливающаяся золотыми и белыми всполохами кремовая ткань, пышная юбка и длинный шлейф – то, что надо для роскошной свадьбы. Волнистые волосы и легкий натуральный макияж оттеняют природную красоту девушки. Хоть сейчас в ЗАГС!

Речь пока не идет о подготовке к долгожданному торжеству. Тем не менее одна из самых знаменитых мам отечественного шоу-бизнеса морально готовится к тому, что скоро ее ненаглядное чадо упорхнет из родительского гнездышка, сообщает Пятый канал.

Нежное фото Слава подписала так: "Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Я буду рыдать! Как быстро растут наши детки!"

Поклонники не обошлись без комплиментов. Многие подметили, что Александра Сланевская очень похожа на свою звездную мать: "Сначала подумала, что это Вы на фото", "Очень красивая и изящная девушка", "Вас легко перепутать с дочкой, очень похожи!", "За такую красотку придется побороться женихам!" 

Автор: 30 октября 2019, 10:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Естественный и красивый образ невесты встречается на свадебных фото не так часто! На мой взгляд фотограф на свадьбе больше уделяет внимания статусу мероприятия, а не семейному событию.. не хватает атмосферы доверительности. Всё же свадьба это важное семейное событие, а не статусное мероприятие.
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