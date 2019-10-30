20-летнюю дочь певицы Славы сняли в свадебном платье

Снимок, где 20-летняя Александра позирует в подвенечном наряде, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре девушка предстала перед аудиторией в роскошном платье.
Переливающаяся золотыми и белыми всполохами кремовая ткань, пышная юбка и длинный шлейф – то, что надо для роскошной свадьбы. Волнистые волосы и легкий натуральный макияж оттеняют природную красоту девушки. Хоть сейчас в ЗАГС!
Речь пока не идет о подготовке к долгожданному торжеству. Тем не менее одна из самых знаменитых мам отечественного шоу-бизнеса морально готовится к тому, что скоро ее ненаглядное чадо упорхнет из родительского гнездышка, сообщает Пятый канал.
Нежное фото Слава подписала так: "Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Я буду рыдать! Как быстро растут наши детки!"
Поклонники не обошлись без комплиментов. Многие подметили, что Александра Сланевская очень похожа на свою звездную мать: "Сначала подумала, что это Вы на фото", "Очень красивая и изящная девушка", "Вас легко перепутать с дочкой, очень похожи!", "За такую красотку придется побороться женихам!"
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