Лолита случайно рассекретила любовника

О том, что Лолита не одинока, поклонники заговорили после ее недавнего выступления в столичном гей-клубе. Тогда ее сопровождал видный солидный мужчина, который, как говорят, в гримерной кормил ее клубникой с руки, а потом из-за кулис снимал чуть ли не весь концерт. После концерта они вместе уехали не на машине певицы и в противоположную от ее дома сторону. Теперь же подтверждение романа одной из самых эксцентричных певиц получило зримое подтверждение.

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