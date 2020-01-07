Лолита случайно рассекретила любовника

Лолита на несколько дней из промозглой Москвы прилетала в Дубай – там у нее концерт. Но в Эмиратах она явно не одна. К такому выводу пришли подписчики страницы певицы в "Инстаграм".
Лолита похвасталась, в каких шикарных апартаментах нового 5-звездочного отеля "Кемпински" ее поселили организаторы – дорогая мебель, биде, гостевой туалет, фрукты. Но по видео, которое разместила артистка, можно понять, что в номере она не одна – иначе откуда бы там взяться мужским рубашкам и косметичке? Кроме того, на лежаках, которые стоят на террасе, лежат два смятые полотенца. И этот факт особенно показателен. Явно же Лола не сама нежилась под солнцем Эмиратов!
Поклонники забросали Милявскую вопросами – с кем она проводит знойные дни и ночи в жарком городе? А заодно и порадовались, что она не одинока.
Сама певица пока хранит молчание. Она хочет отношений и чувств для себя, а не для камер и чужих языков. И мужские вещи, очевидно, попали в кадр случайно – звезда по неосторожности рассекретила мужчину рядом. В окружении артистки при этом говорят, что мужчина, который сейчас с ней рядом, – крупный бизнесмен. Но он далек от публичности, не любит шумихи и не хочет появления в прессе, поэтому певица его не показывает.
Напомним, в прошлом году артистка рассталась с пятым супругом, который оказался банальным альфонсом. Теперь Лолита Милявская, судя по всему, окончательно закрыла ту не самую приятную страницу жизни и открывает новую главу.
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