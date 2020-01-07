"Лепешка выпала": Волочкову в купальнике подняли на смех

Знаменитость отправилась вместе с возлюбленным на новогодние и рождественские каникулы в Таиланд. Снимками и видео с отдыха Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях.
На одной из фотографий, опубликованных в "Инстаграме", танцовщица позирует на балконе на фоне моря. Звезда запечатлена в облегающем купальном костюме с ярким принтом и обуви на высоком каблуке.
Многие пользователи высмеяли наряд Анастасии Волочковой. По их словам, костюм слишком мал. "Силикон вывалился по бокам, маленький купальник", "Вы хоть смотрите, что выставляете. Лепешка выпала", "Настя, вы просто кошмар", – обратились к звезде подписчики.
Другие комментаторы уличили знаменитость в использовании фоторедактора. Пользователи считают, что танцовщица сделала свою талию стройнее. "Талия появилась! А на видео же не было", – заявил один из них.
Поклонники поспешили встать на защиту Анастасии Волочковой. Они призвали балерину не обращать внимания на замечания недоброжелателей. "Шикарная женщина", "Красотка, всем бы так выглядеть в этом возрасте", "Статуэтка", – написали восхищенные пользователи.
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