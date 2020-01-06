Тарасов оправдался за нелепый провал

Бывший футболист клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов оправдался за свой нелепый провал. Молодой человек опубликовал неоднозначное фото, вызвавшее пересуды в Сети.



Вчерашний финальный матч по хоккею между сборными России и Канады наделал немало шуму среди поклонников этого вида спорта. Многие знаменитости публиковали фото, на которых показывали поклонникам, что также болеют за нашу сборную. Не обошел знаменательное спортивное событие и экс-участник "Локомотива".

Тарасов выложил на своей странице фотографию, в подписи к которой поздравил российских молодых хоккеистов с победой. Одна лишь мелочь – снимок был взят из матча 2011 года. Кроме того, в последнем состязании российская сборная проиграла. За это на Тарасова обрушился целый шквал критики, и в том числе от спортивного комментатора Василия Уткина: "Как он жене попадает, просто интересно".

В комментариях к посту блогера пользователи также высказали свое неодобрение. Однако вскоре Дмитрий признался, что это была просто неудачная шутка и на самом деле он стал жертвой обстоятельств. Суть свелась к тому, что бывший футболист проиграл в игре "Элиас" и обязан был выполнить поставленное победителями условие.

"Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одно из условий было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех", – поделился с поклонниками своей версией событий Тарасов.