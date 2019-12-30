"А где гипс?": беременную жену Тарасова заподозрили во вранье о переломе

Супругу футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили во вранье. Модели Анастасии Костенко пришлось оправдываться.

Не так давно жена спортсмена поведала, что сломала руку. Девушка не на шутку перепугала поклонников, ведь она на большом сроке беременности. Анастасию Костенко жалели и призывали быть осторожнее.

Между тем недавний пост Дмитрия Тарасова в "Инстаграм" вызвал у интернет-обывателей подозрение. Некоторым показалось, что девушка преувеличила серьезность своей травмы. На свежем фото у Анастасии Костенко не увидели гипс.

"А гипс-то где?" – удивилась интернет-обывательница. Супруге Дмитрия Тарасова пришлось оправдываться.

"Я не поняла ажиотажа. Вам лишь бы что-то выискать и к чему-то придраться? 1) Я не говорила, что мне наложили гипс, у меня фиксатор 2) Его разрешили снимать перед купанием и я приняла решение снять его на маникюре, рука пролежала на подлокотнике. 3) На этой фото есть фиксатор (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – ответила Анастасия Костенко.

Напомним, супруга футболиста Дмитрия Тарасова упала дома. По словам модели, она сама виновата в случившемся, переоценила свои силы.

"Набрала всего, пусть и легкого, в руки, еще и носки скользкие надела. Первые пять минут я ничего не понимала, а потом уже ощутила боль от плеча до кисти и в спине. Как человек ответственный, я сразу набрала ведущему мою беременность врачу и отправилась в госпиталь", – писала ранее Анастасия Костенко.