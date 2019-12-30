"А где гипс?": беременную жену Тарасова заподозрили во вранье о переломе

Не так давно жена спортсмена поведала, что сломала руку. Девушка не на шутку перепугала поклонников, ведь она на большом сроке беременности. Анастасию Костенко жалели и призывали быть осторожнее.
Между тем недавний пост Дмитрия Тарасова в "Инстаграм" вызвал у интернет-обывателей подозрение. Некоторым показалось, что девушка преувеличила серьезность своей травмы. На свежем фото у Анастасии Костенко не увидели гипс.
"А гипс-то где?" – удивилась интернет-обывательница. Супруге Дмитрия Тарасова пришлось оправдываться.
"Я не поняла ажиотажа. Вам лишь бы что-то выискать и к чему-то придраться? 1) Я не говорила, что мне наложили гипс, у меня фиксатор 2) Его разрешили снимать перед купанием и я приняла решение снять его на маникюре, рука пролежала на подлокотнике. 3) На этой фото есть фиксатор (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – ответила Анастасия Костенко.
Напомним, супруга футболиста Дмитрия Тарасова упала дома. По словам модели, она сама виновата в случившемся, переоценила свои силы.
"Набрала всего, пусть и легкого, в руки, еще и носки скользкие надела. Первые пять минут я ничего не понимала, а потом уже ощутила боль от плеча до кисти и в спине. Как человек ответственный, я сразу набрала ведущему мою беременность врачу и отправилась в госпиталь", – писала ранее Анастасия Костенко.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные
Пожелания от Аиды Ведун