"Позволила ему достичь невероятных результатов": Бузова присвоила былые достижения Тарасова

Ольга Бузова внезапно вспомнила о экс-муже футболисте Дмитрии Тарасове. Поющая теледива заявила, что именно благодаря ее любви спортсмен добился чего-то стоящего.

Во время съемок реалити-шоу "План Б" знаменитость разоткровенничалась с одним из участников Валерием Поповичем. Ольга Бузова сказала, что не любит, когда ее используют.

Однако, по словам телеведущей, она всегда готова поддержать любимого мужчину. Знаменитость добавила, что именно благодаря ее поддержке Дмитрий Тарасов делал успехи в карьере.

"Я не люблю, когда используют мои ресурсы, такое тоже было в моей жизни. Я не люблю вспоминать, но в свое время моя любовь к мужчине позволила ему достичь невероятных результатов в карьере, быть капитаном. Я готова идти со своим мужчиной рука об руку, помогать ему своей мудростью и любовью, поддерживать его", – сказала певица.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были мужем и женой чуть менее пяти лет. Браку пришел конец, когда теледива узнала об измене супруга. Знаменитость долго приходила в себя после предательства любимого человека. Усугубил ее боль тот факт, что экс-супруг довольно быстро женился на своей любовнице – модели Анастасии Костенко.

Интересно, что с новой женой у Дмитрия Тарасова дела идут не так хорошо, как при Ольге Бузовой. Ходят слухи, что у футболиста сейчас значительные финансовые проблемы. С середины лета звезда спорта сидит без работы. Поговаривают, что он пытается продать большой дом, в котором живет с семьей. Более того, с некоторых пор экс-муж Ольги Бузовой пересел на метро. По словам звезды спорта, общественный транспорт выручает его, когда Москва стоит в пробках.