"Паскудство": ягодицы Бузовой "зажевали" ее купальник на морозе

В Сети появилось видео, как полуголая Ольга Бузова бродит по сугробам французского курорта в одном лишь купальнике. При этом ее ноги проваливаются в снег по колено.
Ролик опубликовал телеграм-канал "НеМалахов". Певица хотела продемонстрировать мастерство создания зимних фотографий в летней одежде. Она спросила у женщины с камерой в руках, куда ей лучше встать. Голос за кадром отправил ее поближе к елкам, где Ольга несколько раз едва не утонула в снегу.
Однако наблюдатели обратили внимание не столько на само приключение, сколько на одежду артистки. Ольга Бузова одела белый купальник так, что его практически "зажевало" между ягодиц.
"Бузова опять трусы в ж*** врезала. Ну что за паскудство", – прокомментировали инцидент интернет-обозреватели.
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