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Шоу-бизнес

"Паскудство": ягодицы Бузовой "зажевали" ее купальник на морозе

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Бузова и ее новый избранник – блогер Давид Манукян, известный как Дава, отправились в совместный отпуск в Куршевеле. Ради этого исполнительница отменила все выступления, запланированные на новогодние праздники. 
прочитано 230 раз

В Сети появилось видео, как полуголая Ольга Бузова бродит по сугробам французского курорта в одном лишь купальнике. При этом ее ноги проваливаются в снег по колено. 

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ролик опубликовал телеграм-канал "НеМалахов". Певица хотела продемонстрировать мастерство создания зимних фотографий в летней одежде. Она спросила у женщины с камерой в руках, куда ей лучше встать. Голос за кадром отправил ее поближе к елкам, где Ольга несколько раз едва не утонула в снегу. 

Однако наблюдатели обратили внимание не столько на само приключение, сколько на одежду артистки. Ольга Бузова одела белый купальник так, что его практически "зажевало" между ягодиц.

"Бузова опять трусы в ж*** врезала. Ну что за паскудство", – прокомментировали инцидент интернет-обозреватели. 



6 января 2020, 06:07

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ух ты. А Бузова обрюхатилась. Что же теперь ? Она же боится обмана от своих людей. И давидо с долгами.
Гость
Ответить
Пишет Бузова (конечно не она) противен до безобразия,это про дом2,а кому ты там нужна? Столько пропускала съемок Д2,а теперь стала нужна? НУ ,НАКОНЕЦ?! БУДУТ ДЕБИЛЫ БУЗОВОЙ ПИСАТЬ ЧЕСТНО,А НЕ ТАКУЮ ЧУШЬ? Бузова никому не нужна, нигде и тем более в Д2 Просто напишите НАДО дуре убежать от тирана Дави И ВСЕ
Гость
Ответить
писали потеряла 20 миллионов, чтобы быть с любимым,а теперь пишут улетела в дом 2 для чего ? ЧТО ЗА ДУРЬ?Понятно ,заплатила за него ВСЁ,а теперь иди дура гуляй А то что страшная ты ЭТО ТЕПЕРЬ ВСЕ УВИДЕЛИ
Гость
Ответить
Как и писала, насос.. Бузова кому надо и осталась в Д2 Теперь пишут АЖ в Куршевель не могут без дуры жить и работать, зовут Столько бывала на гастролях никто не вспомнил,а здесь вдруг стала нужна ЧТО ЗА ЧУШЬ? Пишите,что не может Бузова с тираном жить, ненавидит он её Поэтому бежит от него Причина тупая Придумали БЫ что то умнее
Гость
Ответить
НО ХОТЬ УВИДЕЛИ СТРАШИЛКУ БУЗОВУ,КАК ОБМАНЫВАЮТ СВОИМИ ФОТОШОПАМИ,РЕТУШЬЮ,ФИЛЬТРАМИ,А НАСТОЯЩАЯ БАБА ЯГА Теперь восхищаться ей нет смысла <цензура> на самом деле лысая
Гость
Ответить
Часто, когда пишешь, обвиняют, что вся информация от желтой прессы,а Комсомолке ведите?ТОГДа читайте
"Сбежал от долгов к Бузовой ,За топовым блогером Дави охотятся судебные приставы"
Гость
Ответить
Гость
Как быстро удаляют сообщение,что Бузова улетает в Москву,и видео где Дави тянет за руку Бузова ,как будто она не хочет,А сама не знает,как от тирана удрать ,
Сейчас что нибудь придумают,чтобы бузову убрать, от тирана Найдут причину мать или бабушка заболела,вот и прилетела Понятно было по фото ,тошнит Дави от Бузовой ,не нужна она ему Вот Бузова и убегает от него Можно придумать ,что Бузова повредила ногу,руку тогда будет понятно почему она улетает НО ВРАНЬЕ ВСЕ РАВНО И ВСЕМ ВСЕ ПОНЯТНО
Гость
Ответить
Как быстро удаляют сообщение,что Бузова улетает в Москву,и видео где Дави тянет за руку Бузова ,как будто она не хочет,А сама не знает,как от тирана удрать ,
Гость
Ответить
Как все наигранно и тупо, Бузова теряет,как писали , 20 миллионов, чтобы улететь с Манукяном ,а теперь нужна вдруг на Д 2, где её уволили и там огромное количество ведущих ВОТ ВРАТЬ, ТАК НАДО?!Оставила Бузова деньги Дави,а то голодать будет?Что за чушь о её надобности в Москве ? Правда нужна людям,а не сказки
Гость
Ответить
Как же скучает Бузова о пошлых фотках? Даже решилась на морозе показать себя в трусах ,лишь бы вспомнить свободу, где каждый день отпуска, выкладывала несколько сотен, себя голой,а теперь ВСЁ Бузова подумай,а нужно тебе вся эта дурь с "голубым"? Сегодня статья появилась
"А самец то настоящий? Бузова невольно стала девушкой прикрытием для "голубца"Манукяна" от Новости "Взгляд" на время
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