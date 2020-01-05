"Неординарная и талантливая": пятилетняя дочка Навки покорила россиян

По всей видимости, малышка родилась настоящей артисткой. Она уже принимала участие в ледовом шоу Татьяны, а теперь поражает своих близких дома.
В кадре Надя исполняет стихотворение о снежинке и параллельно показывает пантомиму. Девочка искренне старается порадовать снимающую ее на телефон маму. Впрочем, пятилетней красотке удалось порадовать не только родительницу, но и ее поклонников. Россияне были буквально покорены способностями малютки: "Какая славная девочка !!! Неординарная и талантливая !!!".
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