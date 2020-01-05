Таисия Повалий перестала выходить из дома

Декабрь – самый горячий для артистов месяц. Корпоративы, новогодние съемки, концерты – все это изматывает. А в январе шоу-бизнес отдыхает. Не стала исключением и Народная артистка Украины Таисия Повалий.



В последний месяц 2019-го певица успела многое – снялась в мюзикле для канала НТВ, в новогодних "огоньках" для "России" и "Интера", спела на "Необыкновенном огоньке", "Песне года" и концерте "Эххх, разгуляй!" А новый год, по традиции, она встречала дома под любимым Киевом.

"Новый год мы отмечали в семейном кругу, без посторонних. – рассказал "Дни.ру" супруг и продюсер артистки Игорь Лихута. – Стол готовила и накрывала Тая с невесткой Светланой, мы с Денисом (сын певицы от первого брака – прим. ред.) помогали, а ее мама руководила процессом на правах старейшины".

Сообщил муж украинской дивы и о том, чем у них принято угощаться: "Каждый год Таисия собственноручно готовит салат "оливье" с домашним же майонезом на перепелиных яйцах и с фермерской куриной грудинкой. Так же туда входят свежие огурцы и органическая картошка, которую нам привозят из родной деревни. А невестка готовит вкусную "сельдь под шубой" и печет праздничный торт".

Что касается спиртных напитков, то традиционной украинской горилки, как можно было бы подумать, на столе не было. "Пили французское вино, испанское шампанское, шотландский виски и финские ликеры на лесных ягодах, – признался Лихута. – Горилку мы и в обычное время почти не пьем, да и вообще крепкие напитки в семье употребляю только я, но довольно редко".

Не очень часто на столе у Повалий появляется и сало. "Оно очень жирное, – пояснил муж певицы. – Хотя имеет хороший желчегонный эффект. Поэтому иногда съесть кусочек сала с черным хлебом все-таки стоит. Хлеб, кстати, мы едим только бездрожжевой".

Рассказал Игорь Лихута и о том, как проводят они с Таисией Повалий эти первый дни года. "В основном сидим дома, от всего отдыхаем, никуда не выходим. Хотя думаем, когда будет больше снега, покататься на лыжах и слепить возле дома для внука снежную бабу. Тая обещает для нее что-то из своей бижутерии даже пожертвовать (смеется)."