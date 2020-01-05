"Неслась, не смотря по сторонам": жена Костюшкина угодила в аварию

Все произошло возле ТЦ "Мега" недалеко от станции метро "Теплый стан". В пятницу 3 января жена знаменитости ехала на парковке возле здания, когда ДТП и приключилось. Прибывшие на место сотрудники дорожной инспекции осмотрели место происшествия и по итогам проверки выписали Костюшкиной штраф в размере 500 рублей.
Такой исход дела очень не понравился Юлии. Женщина написала заявление, что ее оштрафовали незаконно, и принесла его в Троицкое отделение полиции, где она находится и в эти минуты. Супруга Стаса требует отменить материальной взыскание и признать ее невиновной в аварии.
"Уважаемая администрация "Мега. Теплый стан", поставьте знак! Слава богу, все живы и здоровы, но мне могли приписать еще и пострадавших!!!! Я это выставляю, чтобы вы понимали: раз знака нет, и его снесли летом и до сих пор не установили обратно, вы будете виноваты! ДПС сказали: ну нет знака! Ну понятно, был бы, все было бы по-другому!!!!!!! Скоростной режим на парковках регламентирован, дама неслась, ни смотря по сторонам в принципе!!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – пожаловалась на свою проблему поклонникам Юлия.
Кроме того, Костюшкина рассказала об оспаривании штрафа в своем Инстаграм-аккаунте в разделе сториз. В качестве доказательства своей невиновности женщина просит затребовать записи камер наружного видеонаблюдения с места происшествия. ДТП произошло на 22-ом километре Калужского шоссе.
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