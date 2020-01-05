"Шестипалая" Лобода задрала ногу на Первом канале

Певица Светлана Лобода не боится смелых поступков, что и доказала на Первом канале. В эфире шоу Ивана Урганта знаменитость задрала ногу.



На съемки программы певица прибыла в стильном красном костюме тройке, отлично сочетающемся со светлыми волосами Светланы и ярким макияжем. Правда, ее действия на передаче несколько удивили поклонников. Так Лобода опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, где сидит с задранной ногой, демонстрируя ведущему ступню.

Впрочем, те, кто хорошо знает Светлану, сразу поняли, что знаменитость таким образом решила развенчать слухи о своей шестипалости. Недавно в Сети бурные обсуждения вызвал клип, в котором зрители отчетливо увидели – у исполнительницы шесть пальцев на ноге, однако некоторым было неясно, что это. Аномалия или же просто обман зрения?

"Мы выпускаем сингл. И буквально через полчаса мне звонит пиар-служба: "Света, там шесть пальцев!“ Мне присылают обложку. Я говорю: "Не надо затирать, оставляем, пусть идет в народ“. Это подушечка, которая завернулась. Так мне объяснил мой фотограф", – рассказала Светлана в разговоре с Иваном Ургантом.

Вместе телеведущий и певица пересчитали количество пальцев на ножке Лободы. По итогам выяснилось, что там "все, как у людей". Поклонники в свою очередь отметили, что знаменитость как всегда покорила их сердца своим чувством юмора и харизмой. Некоторые даже подчеркнули, что теперь Светлане на каждой программе будут считать пальцы.