"Пинок в мягкое место": Лолита учит "уроки любви" от Лободы

В рамках одного из шоу артистка высказалась о своем уважении к Светлане. Даже несмотря на тот факт, что разница в возрасте двух знаменитостей составляет практически 20 лет, молодая звезда отечественного шоу-бизнеса является в каком-то роде наставником для своей более старшей коллеги.
"Мне нравится ее любовь к себе, я во многом у нее учусь. Поскольку мы дружим, я ей всегда говорю: "Света, ты для меня такой пинок в мягкое место". У нее очень правильное поведение, она – центр своей вселенной. Ни у Аллы Борисовны такого не было такого, ни у меня", – в своем неизменном юмористическом ключе поведала Милявская в рамках YouTube-шоу "#безфильтров".
Она подчеркнула, что у Лободы имеется невероятная самодостаточность в характере, которой зачастую не хватает ее более взрослым и опытным коллегам. Милявская также заметила, что Примадонна российской эстрады всегда говорила ей, что такое качество стоит развивать в себе, а жгучая брюнетка всегда про себя отмечала, что и Пугачевой этого качества несколько не хватает.
Стоит заметить, что Лолита и Светлана дружат уже порядка десяти лет. Не так давно артистки встретились за кулисами "Песни года". Тогда более старшая певица буквально бросилась целовать руки знойной блондинке. Милявская отметила, что в плане межличностных отношений Лобода дает ей очень многое.
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