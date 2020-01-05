"Где вас так разорвали?": Лорак с огромными губами крепко досталось

В кадре звезда отечественного шоу-бизнеса позирует в необычного кроя бежевом платье. Один рукав будто бы оторван кем-то. На голове знаменитости красуется небрежный пучок. Образ дополнен ярким макияжем – визажисты для фотосессии выделили глаза певицы яркой подводкой.
"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим. ред.), – поинтересовалась артистка у своих поклонников в личном инстаграм-аккаунте. Текст звезда отечественной эстрады сопроводила забавным эмоджи в виде украшенной елки.
Многие отметили, что у них дни после главного зимнего торжества проходят весьма неплохо – одни отдыхают вместе с семьей, другие доедают салаты, третьи уехали путешествовать. Впрочем, внимание поклонников привлекли скорее сами черты лица Лорак, нежели образ и участие по отношению к фанатам. Злопыхатели принялись на все лады упражняться в злословии.
"Где вас так разорвали, Ани ? ) Какие огромное губище. Что вы делаете с собой?", "Еще и верхняя губа несимметрично увеличена, что это за специалисты?((", "Лицо изменилось. Очень", "Увы🤷♀️ на себя вы уже непохожи 😔","Губищи такие сделала... они тебя портят.. родные были намного лучше", "У вас платье одето шиворот навыворот и и рукав кто то оторвал...да и прическе досталось...впечатление , что вы с Лободой где то схлестнулись", – высказались пользователи.
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