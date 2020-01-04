"Дурная баба": обозлившаяся Волочкова попыталась убить завистников огнем

Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новое видео с отдыха на азиатском курорте. Ролик вызвал недоумение среди ее поклонников и прочих наблюдателей.
На кадрах видеозаписи балерина предстала перед жителями Таиланда в пижаме и потрепанном виде. Она находилась рядом с овальным кирпичным зданием, которое, как выяснилось позже, является печью. Стоя у входа в строение, артистка пояснила, что в нем сгорят "недолюбленные и страшненькие люди" и прочие недоброжелатели.
После этого Анастасия Волочкова бросила внутрь нечто, похожее на красный шарф, а местный житель в шляпе закрыл ногой дверь. Затем из печи послышался трески и хлопки, а звезда спряталась за своим тайским спутником. Вскоре из двери повалил дым.
В описании к видео балерина рассказала, что это был местный забавный ритуал, который помогает избавиться от негатива и злых эмоций, направленных в адрес человека. Она добавила, что обряд помогает тем, кто в него верит.
Однако поклонники Анастасии Волочковой не разделили ее радости. Пользователи были шокированы и раздражены увиденным, о чем написали в комментариях.
"Дурная баба себе покоя не дает, завистники? Да кому вы Настя нужны?", " Эта городская сумасшедшая везде в пижаме ходит?", "Я в шоке! Вы в трезвом виде?", – писали фолловеры.
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