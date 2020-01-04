Отекшая Бузова с залысинами на голове вызвала оторопь

Блогер Дава, который, к слову, на семь лет младше своей избранницы, решил показать поклонникам артистку во всей красе. Пока телезвезда разбирала чемоданы в спортивном костюме и без макияжа, Давид решил снять происходящее на камеру.
Он поздравил свою спутницу с новым рекордом: на ее инстаграм-аккаунт подписались 18 миллионов человек. Среди российских знаменитостей такую же популярность имеет, разве что, боец Хабиб Нурмагомедов. 33-летняя Ольга Бузова извинилась перед поклонниками за свою внешность.
"Вот так неожиданно нас стало 18 миллионов! Конечно, я хотела в этот момент быть красивой для вас, но... Спасибо, что вы со мной, мои хорошие, дальше – больше!", – сказала Ольга.
Тем не менее, на фанатов это впечатление не произвело. Многие комментаторы ужаснулись из-за изменившегося облика своего кумира. Как пишет "Комсомольская правда", ее лицо выглядело отекшим, а на голове были залысины.
"Это залысина?", "ну а каких не будет, если постоянно наращивает волосы. Без своих парикмахеров волосы как пакля становятся", " Что с лицом, Оля? Затянувшееся застолье или уколы красоты подвели?", – недоумевали подписчики.
Напомним, недавно Ольга Бузова призналась, что ее новым избранником стал блогер Давид Манукян. О их связи стало известно после завершения шоу "План Б".
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Мерзкие родственники
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Лондон или Нью Йорк? На ПМЖ
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
1 Января.
Гостья ....
Как бороться с климаксом?