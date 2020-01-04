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Шоу-бизнес

Отекшая Бузова с залысинами на голове вызвала оторопь

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ради своего нового бойфренда певица отменила новогодние выступления и отправилась с возлюбленным в на отдых в Куршевель. Там они сняли очередное совместное видео. 
прочитано 2268 раз

Блогер Дава, который, к слову, на семь лет младше своей избранницы, решил показать поклонникам артистку во всей красе. Пока телезвезда разбирала чемоданы в спортивном костюме и без макияжа, Давид решил снять происходящее на камеру. 

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Он поздравил свою спутницу с новым рекордом: на ее инстаграм-аккаунт подписались 18 миллионов человек. Среди российских знаменитостей такую же популярность имеет, разве что, боец Хабиб Нурмагомедов. 33-летняя Ольга Бузова извинилась перед поклонниками за свою внешность.

"Вот так неожиданно нас стало 18 миллионов! Конечно, я хотела в этот момент быть красивой для вас, но... Спасибо, что вы со мной, мои хорошие, дальше – больше!", – сказала Ольга.

Тем не менее, на фанатов это впечатление не произвело. Многие комментаторы ужаснулись из-за изменившегося облика своего кумира. Как пишет "Комсомольская правда", ее лицо выглядело отекшим, а на голове были залысины. 

"Это залысина?", "ну а каких не будет, если постоянно наращивает волосы. Без своих парикмахеров волосы как пакля становятся", " Что с лицом, Оля? Затянувшееся застолье или уколы красоты подвели?", – недоумевали подписчики.

Напомним, недавно Ольга Бузова призналась, что ее новым избранником стал блогер Давид Манукян. О их связи стало известно после завершения шоу "План Б".

Автор: 4 января 2020, 11:18

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Страшная, дебильная пиарщица! Это какой же уровень у ее подписчиков и как много в стране дебилов!
Гость
Ответить
Дни,РУ ,а где фото с залысинами? Зачем писать без наглядного пособия? Правда ,смотреть страшно главное теперь понятно то, что выкладывают в интернете, все точно фотошоп,фильтры,ретушь И лицо и фигура Какая плоская Бузова,это видно на видео где Бузова и Дави идут за ручку, на камеру Куда делась попа, Бузова, что же ты так всех обманываешь?
Клава
Ответить
И ежу понятно, что армяшка хочет нажиться на старухе. Потом обязательно бросит.
За все надо платить, в том числе и за молодой член, особенно если рожей не вышла. Без тонны макияжа, страшна как черт.
еГость
Ответить
Люблю Оленьку пузову такая девушка пунктуальная. Сказала армянскому снегурочке ,я девушка целомудрия до свадьбы только в рот так больше никуда ни ни ну в дупло только, а это не считается это ведь не по любви а по согласию! Скоро армяшка кинет ее, подоит только до талого. Ну в самом деле не жить ведь с такой уродиной!
Гость
Ответить
О женщинах никогда так не говорил, но это не женщина. Это просто какая-то недоделанная курица. Ужасно некрасивая, бесталанная и бездарная. Кому она может нравиться? Россия просто сошла с ума, если Бузова ( или как ее там) представляет интерес для 18 млн идиотов.
Гость
Ответить
Реально дэвушка при параде.Интим салоны и <цензура> с Тверской нервно курят в сторонке.
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