Алексей Панин планирует побег из России с дочерью

Не секрет, что Алексей Панин мечтает уехать из России. Стало известно, что он хочет увезти и свою наследницу Аню.

Скандально известный артист признался, что хочет увезти дочь подальше от русских людей и от советского менталитета. Алексей Панин рассказал, как видит идеальную жизнь европейца, и как хотел бы жить сам.

"Я хочу перевезти свою маму, свою дочку… Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди", – признался Алексей Панин в интервью на ютуб-канале DAVA. По словам актера, он больше не хочет, как раньше, сниматься в пяти-двадцати проектах параллельно.

Артист отметил, что ему больше не нужен дом на Рублевке. "Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде… больше не на BMW, ездить туда, куда хочу", – отметил Алексей Панин. Актер заявил, что хочет жить именно так – как все нормальные европейцы, и радоваться.

Отметим, что судя по фото и видео, которые Алексей Панин выкладывает у себя на страничке в "Инстаграм", дочь Аня принимает активное участие в его жизни: путешествует с ним, присутствует на съемочных площадках (в том числе и как актриса).

