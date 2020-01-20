Панин снял малолетнюю дочь с сигаретой

Алексей Панин не устает удивлять народ. На сей раз скандально известный артист обнародовал фото, на котором его дочь Анна снята с сигаретой.

Алексей Панин был женат лишь раз. Его супругой стала Людмила Григорьева. Интересно, что после расставания пара так и не оформила развод. Актер признался, что они не виделись уже почти шесть лет, однако до сих пор у него стоит в паспорте штамп о браке.

От модели Юлии Юдинцевой у артиста есть дочь Анна, которую он ласково зовет Нюсей и воспитывает самостоятельно. Девочке уже 11 лет. На протяжении долгого времени Алексей Панин и Юлия Юдинцева вели борьбу за дочь. Доходило до того, что они ее друг у друга выкрадывали. В итоге, Нюся сама заявила, что желает жить с отцом. При этом с матерью, по некоторым данным, она не общается.

Судя по фото и видео, которые Алексей Панин выкладывает у себя на страничке в популярной соцсети, дочь принимает активное участие в его жизнедеятельности: она с ним путешествует и даже присутствует на съемочной площадке (в том числе и как актриса).

А еще Нюся периодически поддерживает скандальный образ отца. Любящий спровоцировать публику Алексей на сей раз обнародовал фото, на котором его дочь запечатлена с сигаретой. Но в подписи Панин дал понять, что это специально сделано, чтобы поддразнить общественность.

"Какой же утренний кофе☕️ может быть без сигареты. Оказывается не только я такой "ужасный" Папа, но и Российский Царь, причисленный Православной Церковью к лику святых, Николай Второй был далеко не ангел. Листайте фото (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал Алексей Панин у себя в "Инстаграм".

Следом за фото Нюси он опубликовал архивный кадр, на котором запечатлен царь Николай II с одной из своих дочерей. На снимке девочка словно прикуривает мундштук. "Мне очень жаль людей у которых нет чувства юмора. К сожалению помочь им в этом вопросе невозможно", – констатировал актер.