Влажная Екатерина Климова сразила своей сексуальностью

Светская львица решила побаловать своих фолловеров в честь праздника. Она опубликовала серию откровенных снимков в своем инстаграм-аккаунте.
На фото знаменитость позирует на океанском побережье в соблазнительных позах в слитном купальнике небесно-голубого цвета с открытой спиной. Сначала Климову запечатлели полубоком, так, что в кадре было видно ее подтянутую попу. На втором кадре Екатерина лежит на песке и томно смотрит в сторону. Ее кожа покрыта каплями воды. А на третьем актриса выныривает из океана, опрокинув назад голову и задорно улыбаясь.
"Благодарю всех за поздравления и пожелания!!! Так много тепла и любви!!! Спасибо за эти эмоции, которые вы мне дарите каждый день. СПАСИБО за все!" – написала именинница.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многих покорила грация и утонченность Климовой. Кроме того, фанаты признались, что Екатерине удалось сохранить сногсшибательную форму в свои 42 года, сообщает Пятый канал. "Такая хорошенькая и сексуальная...", "Красота неземная!", "Женщина краса, небо – глаза!", "Еще 9 фото, и уже готов календарь на этот год. Я первый покупатель. Восхитительная", – расхваливали Екатерину обожатели.
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