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Янв. 24, 2018
просмотры: 123

Красавице Климовой исполнилось 40 лет

567

Сегодня, 24 января, юбилей празднует одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерина Климова. Dni.ru решили вспомнить самые главные вехи жизненного пути артистки.

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