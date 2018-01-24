Красавице Климовой исполнилось 40 лет

Сегодня, 24 января, юбилей празднует одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерина Климова. Dni.ru решили вспомнить самые главные вехи жизненного пути артистки.
Церемония состоялась в столичном Доме композиторов
Состоялась церемония награждения престижной кинонаграды
Ольга отметила 32-й день рождения
Балерине исполнилось 42 года
Глава российского государства побывал в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь
В России тысячи человек окунулись в проруби на Крещение
Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о том, как им удается жить в таких климатических условиях
Кандидат в президенты приехала в Омск
Балерина предпочитает щедрых и горячих.
Герои самой популярной советской телепередачи сильно изменились
Опубликованы уникальные фото с последнего дня рождения певца
Спортсмен покинул собрание команды, услышав о своей дисквалификации
Авторы петиции считают, что композиция "побуждает к преступлению"
Певица похудела до неузнаваемости