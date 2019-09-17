Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" бросила вызов коллегам

На днях актриса вышла замуж за сотрудника Министерства иностранных дел Дмитрия Старостина. Теперь ее смело можно называть Анастасией Старостиной. Радостным событием звезда поделилась в своем микроблоге, опубликовав романтичную фотографию.
На снимке молодожены нежно обнимают друг-друга. Артистка стоит в роскошном белом свадебном платье. Ее новоявленный супруг – в строгом черном костюме с бабочкой и бутоньеркой. Публикацию девушка подписала так:
"Теперь официально! Мы стали мужем и женой. Вчера был сказочный вечер!!! Душевный, яркий, искрящийся, добрый! Благодарю всех, кто разделил этот вечер с нами. А так же тех, кто передал нам самые теплые слова! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)"
Анастасия рассказала, что теперь у нее другая фамилия. Она добавила, что в мире кино оставит прежнюю. Вероятно, чтобы не вызывать лишней путаницы.
Поклонники актрисы поспешили выразить восхищение. Многие пожелали Старостиной счастья в семейной жизни. Фолловеры отметили, что семейная пара невероятно хорошо выглядит.
"Настюша, поздравляю вас! Невероятно красивая невеста! Будьте счастливы", "Поздравляю, такая красивая пара. Счастья вам", "Как говорится – счастья молодым, горько!" – эти и другие благожелательные отзывы оставили подписчики Анастасии Стежко.
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