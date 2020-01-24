Пропавшего Бурунова из "Полицейского с Рублевки" нашли в клинике

Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Ивановы-Ивановы" Сергей Бурунов прошел курс по восстановлению здоровья. Плотный рабочий график вымотал артиста.

Сергей Бурунов пропал с радаров еще до новогодних праздников. Артист сделал публикацию в "Инстаграм" 26 декабря и больше в Сети не появлялся.

Несколько недель поклонники гадали, куда делся их любимец. К радости фанатов Бурунов вышел на связь.

Оказалось, звезда "Полицейского с Рублевки" была в Карелии. Сергей поправлял здоровье.

"Почему я так давно не писал? А я оздоравливался! В том числе мозгом и головой. Уходил в информационный детокс. И не только информационный. Я поехал в клинику. Многие мои коллеги по цеху уже там побывали. И все крайне рекомендовали. Я планировал пройти их знаменитый курс детокса, но невролог посмотрел на меня, послушал меня и утвердил: "Вам – на антистресс!". В итоге я полностью перезагрузился, набрался сил! Я даже спать стал нормально, а ведь до этого у меня из-за напряженного графика и ночных смен были проблемы со сном", – рассказал Бурунов в микроблоге.

Артист добавил, что прошел "глобальный техосмотр всего организма". Теперь звезда сериала "Полицейский с Рублевки" знает все о собственном теле. Сергей уверил фанатов, что теперь может лететь хоть на Марс.

Между тем не все поклонники поняли, что значит "уйти в информационный детокс". Кто-то из обывателей в шутку предположил, что актер ситкома "Полицейский с Рублевки" был в психиатрической клинике. "Судя по оскалу, это дурдом💪🏻😂😂😂", "лечение клизмами👍 (не шутка)", – смеялись пользователи Сети.