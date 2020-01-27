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"Просто клоун!": певец показал обнаженные ягодицы на красной дорожке

Рики Ребел. Фото: AdMedia/www.globallookpress.com
Известный американский певец-альбинос Рики Ребел не перестает удивлять подписчиков своими яркими образами. В этот раз он появился на премии "Грэмми" в откровенном красном наряде с провокационной политической надписью на обнаженных ягодицах.
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Церемония состоялась утром 27 января в Лос-Анджелесе. Образ Ребела возглавил все рейтинги самых провальных костюмов звезд Голливуда. Для выхода на ковровую дорожку певец выбрал красный кожаный топ с бахромой, брюки под кожу рептилии с вырезами сзади и высокие сапоги с шипами. В руках у Рики красовался красный кружевной зонтик, напоминающий кусок шторы.

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Шоу началось, когда артист повернулся спиной, продемонстрировав папарацци надпись на обнаженных ягодицах: "Impeach This" ("Обвините Это"). Надпись имеет политический подтекст. Рики Ребел таким образом поддержал Дональда Трампа, выступив против его импичмента. Мужчина эротично прополз несколько метров по ковровой дорожке, а затем упал.

Подписчики Ребела пришли в ярость от увиденного: "Теперь я точно не пойду голосовать за Трампа!" – заявил один. "То, что это громко звучит, не делает тебя стильным", – написал артисту другой. "Никто не хотел смотреть на твою задницу. Пожалуйста, в следующий раз не забудь надеть трусы! Это худший способ донести свое мнение до страны!" – взорвался третий. "Просто клоун! Смотреть противно!" – заключил четвертый. 

Автор: 27 января 2020, 14:14

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