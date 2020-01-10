Голливудская секс-бомба похвалила Путина и втоптала в грязь Трампа

Артистка дала честное интервью, в котором призналась, что в качестве главы государства ей больше нравится наш президент. В то же время Стоун не хочет, чтобы он управлял Соединенными штатами. Голливудская секс-бомба выразила надежду, что действующего президента Америки не переизберут на второй срок.
"Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель", – передает слова звезды фильма "Основной инстинкт" НСН. Стоун считает, что глава Белого дома относится к своему посту без уважения, в то время как Владимир Владимирович действует в интересах своей страны. Таким образом знаменитость втоптала Трампа в грязь.
"Путин по-своему сильный лидер своей страны", – высказалась актриса, ее слова приводит URA.ru. Она отметила, что уважает политику российского президента.
Напомним, что ранее американскую знаменитость заблокировали в мобильном приложении для знакомств Bubmle. Пользователи программы пожаловались на ее аккаунт, не поверив, что звезда "Основного инстинкта" ищет любовь. Тогда Стоун обратилась к администрации проекта с просьбой разблокировать ее аккаунт. Она заверила модераторов, что действительно зарегистрировалась в приложении.
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