Дональд Трамп прилюдно сел в лужу

В минувшую пятницу Дональд Трамп опубликовал в Twitter новый логотип Космических сил страны. Как уточнил президент Америки, над изображением трудились дизайнеры совместно с военачальниками.
Логотип представляет собой схематическую модель Земли. Рядом с планетой светятся звезды. На переднем плане можно увидеть белую стрелу, направленную вверх и опоясанную орбитой.
Изображение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи отметили, что логотип очень похож на эмблему Объединенной федерации планет из популярного сериала "Стартрек".
"Вы что, просто украли логотип "Стартрека?", "Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", "Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", – приводит слова комментаторов РИА Новости.
Напомним, в середине декабря прошлого года Дональд Трамп объявил о создании Космических сил. Войска возглавил генерал ВВС Джон Рэймонд. Для развития новой структуры власти США выделили из федерального бюджета 40 миллионов долларов.
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