Популярная певица без нижнего белья прикрыла интимные места куском ткани

На снимке певица стоит в черном кожаном плаще, жемчужном ожерелье и серьгах. "Есть некая сила в том, чтобы быть уязвимой", – подписала она фотографию. Поклонники Кристины не смогли пройти мимо такого кадра, и в комментариях началось оживленное обсуждение фигуры звезды.
"Просто королева, я тебя люблю", – признался подписчик Агилеры. "Покажи еще больше тела", – попросил другой. "Горячая мамочка", – восхитился третий. "Я честно люблю тебя просто как певицу, но, когда ты выкладываешь такие фото, не могу держать себя в руках", – поделился эмоциями четвертый. Поклонники певицы напомнили, что ждут ее нового альбома.
Напомним, что в январе в Сети появились снимки Кристины Агилеры в растянутом спортивном костюме и розовой бесформенной куртке. На кадрах было отчетливо видно, что звезда сильно прибавила в весе после родов. Поклонники разочаровались во вкусе и фигуре певицы. "Это действительно она? С ней все в порядке? Я просто в шоке", – написал ошарашенный фанат Кристины.
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