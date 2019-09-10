Певица Кристина Агилера ввела в ступор своим признанием

Певица призналась, что малыши кардинально изменили ее карьерные планы. По словам артистки, с появлением наследников серьезно смещаются приоритеты. После их рождения в жизни появились вещи важнее, чем она сама.
Кристина отмечает, что она в душе большой ребенок. Дети предоставили ей возможность играть и прививать им воображение.
"Это смешно, но я не планировала заводить детей! Я очень спонтанна в этих вопросах. Вселенная решает, когда чему случиться", – поделилась Агилера.
Ради наследников поп-дива на время прекратила ездить с гастролями по миру. Но, по ее словам, очень тосковала по выступлениям. Вскоре она не выдержала и вернулась к работе.
"На все, что я делаю, оказывают влияние мои дети. Но в то же время я должна быть уверена, что не теряю себя", – заявила Кристина.
Тем не менее, когда певица узнала о своем интересном положении, она очень обрадовалась. Агилера наслаждалась беременностью и очень ждала появления обоих детей, сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, 11-летнего сына Макса звезда родила от бывшего мужа, продюсера Джордана Брэтмана. А пятилетнюю дочь Саммер Рейн она подарила нынешнему возлюбленному Мэттью Ратлеру.
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