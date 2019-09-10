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Певица Кристина Агилера ввела в ступор своим признанием

Кристина Агилера. Фото: www.globallookpress.com
Американская поп-исполнительница Кристина Агилера является матерью двух чудесных малышей. Она поведала о своем отношении к детям, их появлении и влиянии на ее жизнь. 
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Певица призналась, что малыши кардинально изменили ее карьерные планы. По словам артистки, с появлением наследников серьезно смещаются приоритеты. После их рождения в жизни появились вещи важнее, чем она сама. 

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Кристина отмечает, что она в душе большой ребенок. Дети предоставили ей возможность играть и прививать им воображение.

"Это смешно, но я не планировала заводить детей! Я очень спонтанна в этих вопросах. Вселенная решает, когда чему случиться", – поделилась Агилера.

Ради наследников поп-дива на время прекратила ездить с гастролями по миру. Но, по ее словам, очень тосковала по выступлениям. Вскоре она не выдержала и вернулась к работе.

"На все, что я делаю, оказывают влияние мои дети. Но в то же время я должна быть уверена, что не теряю себя", – заявила Кристина.  

Тем не менее, когда певица узнала о своем интересном положении, она очень обрадовалась. Агилера наслаждалась беременностью и очень ждала появления обоих детей, сообщает Teleprogramma.pro.

Отметим, 11-летнего сына Макса звезда родила от бывшего мужа, продюсера Джордана Брэтмана. А пятилетнюю дочь Саммер Рейн она подарила нынешнему возлюбленному Мэттью Ратлеру.

10 сентября 2019, 13:10
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