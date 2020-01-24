Известная супермодель появилась на публике без штанов

Известные в мире моды американские супермодели и звезды "Инстаграм" Белла и Джиджи Хадид постоянно удивляют народ новыми горячими снимками и откровенными образами. На этот раз девушки прилетели в Париж для участия в Неделе моды и поразили папарацци откровенными нарядами.

Фотографам удалось запечатлеть сногсшибательную Беллу Хадид на выходе из французского отеля. Девушка была не в повседневной удобной одежде. Она выглядела так, будто сошла с подиума на показе сексуального белья. На супермодели красовался облегающий черный плащ и высокие кожаные сапоги. Под длинным плащом удалось разглядеть короткую белую рубашку и… все! Девушка как будто забыла надеть юбку или брюки, порадовав фанатов открытыми ногами.

Напомним, что на последнем показе дизайнера Александра Вотье, который прошел на этой Неделе моды, Белла Хадид стала самой запоминающейся моделью. Американка сразила зрителей смелым образом. Белла прошла по подиуму в белом брючном костюме, главной изюминкой которого стал пиджак, накинутый на голое тело. Супремодель не надела бюстгальтер, но при этом смело распахнула жакет, демонстрируя безупречную грудь.

Сестры входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты, журнал Forbes оценивает годовые доходы Беллы Хадид в сумму 8,5 миллиона долларов.