Екатерина Колисниченко разделась догола

Одним из последних стало довольно откровенное фото супружеской пары. Оно было сделано, когда светская львица находилась на девятом месяце.
На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды снимке муж Екатерины облачен в классический смокинг, в то время как его жена полностью обнажена. Колисниченко прикрывает пышную грудь одной рукой, а второй обнимает за шею возлюбленного.
Под фото экс-участница телестройки выразила благодарность своему избраннику за любовь и заботу. Кроме того, она призналась, что для нее является большим счастьем быть его женой и матерью их ребенка Саввы.
"Дорогие мои, говорите друг другу слова любви, комплименты. Говорите с душой и вкладывайте все тепло, что в вас есть, делитесь любовью с близкими через слова, объятия, поцелуи и поступки", – написала Екатерина.
Колисниченко впервые стала мамой в июле прошлого года. Она щедро делилась снимками малыша, но категорически отказывалась показывать супруга. Ей понадобилось еще полгода для того, чтобы рассекретить его личность.
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