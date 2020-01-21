Саша Черно рассекретила пол будущего ребенка

Накануне стал известен пол будущего наследника. Об этом рассказала Саша в своем инстаграм-аккаунте.
Девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена с обожаемым супругом. В руках они держат большой торт голубого цвета.
"У нас хорошие новости! Сыночек. Это очень большое счастье. Иосиф, я тебя безгранично люблю!" – поделилась радостью Черно.
Напомним, Саша и Иосиф поженились в декабре 2018 года. Отношения у возлюбленных складывались очень тяжело даже после свадьбы. Но с беременностью девушки в их дом, наконец, пришло спокойствие. Черно неоднократно заявляла, что их любовь спас будущий ребенок.
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