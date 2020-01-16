На шоу "Дом-2" умер человек

Некий Владимир Д. работал оператором скандально известной передачи "Дом-2" последние пять лет. Мужчина почувствовал себя плохо прямо на территории телепроекта в Новой Москве (поселок Сосенское), когда снимал участников. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.
Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность, компетентно сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что мужчине не было и 40 лет. Отметим, что это первый такой случай на телепроекте. "Дом-2" славится не только скандальными происшествиями: громкими оскорбительными выходками и драками, но и свадьбами и рождением детей.
Так, в настоящее время сразу несколько участниц телепроекта ждут детей. Одна из них – Александра Черно. Женщина мучается от жуткого токсикоза, хотя первый триместр беременности остался позади. Кроме того, будущая мама пожаловалась на неприятные запахи. К примеру, собственные потные ноги ее сильно раздражают. Александра недоумевает, почему потоотделение усилилось именно в нижних конечностях.
Разумеется, без громких разбирательств не обходится. Недавно в Сети появился отрывок выпуска, в котором Илья Яббаров, устав от выходок возлюбленной Насти Голд, набросился на нее с кулаками. Девушка заплакала и уткнулась лицом в колени подруги. Через несколько секунд она покинула лобное место.
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