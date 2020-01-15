Взбесившийся Яббаров на глазах у всей страны набросился с кулаками на возлюбленную

В официальном инстаграм-аккаунте "Дома-2" появился отрывок из выпуска, на котором Яббаров буквально набрасывается на Голд. Мужчине не понравилось, что девушка начала его перебивать. В свою очередь Настя высказала бойфренду, что у нее "не рыло, а лицо". После этого началась "первая волна" драки.
На данный момент пара находится на Сейшельских островах. Телеведущая Ольга Бузова заявила, что молодым нужно скорее сесть на самолет и покинуть живописные края. Возлюбленные продолжили ссориться и дело дошло до серьезного рукоприкладства.
Яббаров, не выдержав, со всей силы ударил возлюбленную по голове. Настя от боли заплакала и уткнулась лицом в колени подруги. Через несколько секунд она покинула лобное место.
Зрители, наблюдавшие сцену, оставили множество негативных отзывов под роликом: " Ужаааас!!!! Какой фуууууууу конченый!!! А девки это терпят?! Капец" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.), "Зачем это вообще показывают... так часто, как будто такие отношения это норма...", "Ну вот и полезло говно из главного моралиста проекта последних дней. Прорвало "праведного" яббарова... А вообще не офигели ли там наверху оставлять это недомужское чучело в проекте после неоднократного рукоприкладства?".
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