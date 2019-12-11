Белла Хадид предстала без белья

Модель палестинского происхождения славится своей шикарной фигурой. Уж кто-кто, а она точно может позволить себе демонстрировать формы.



Накануне звезда поучаствовала в откровенной фотосессии. На этот раз девушка позировала черном, усыпанном стразами сарафане с открытой спиной и глубоким разрезом. Дополнили образ туфли-лодочки.

На знаменитости не было нижнего белья, из-за чего все ее прелести буквально вываливались из наряда. Так как Белла запечатлена сбоку, в кадре хорошо видно ее обнаженную грудь и бедро.

Автором снимка стал известный фотограф Рассел Джеймс. Сама Хадид не стала публиковать горячее фото на своей личной странице в "Инстаграм". Хотя оно точно собрало бы огромное количество лайков.

Отметим, Белла выступает постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Несмотря на сотрудничество с серьезными марками, она часто выкладывает откровенные снимки в своем личном аккаунте. На удивление, среди ее подписчиков практически нет хейтеров. Поэтому никто не упрекает ее в непристойности, сообщает Пятый канал.