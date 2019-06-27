Бывшую любовницу Гуфа перестали узнавать
На фотографиях экс-участница "Дома-2" запечатлена под дождем в купальнике горчичного цвета. Девушка призналась, что увеличила грудь на два с половиной размера.
Подписчики не поверили, что на фотографиях сама Яна, и обвинили ее во лжи. "Лицо другого человека!", "Да это картинка, но точно не она", "Другой человек!", "Слишком много фотошопа!" – возмущались они.
"Не делала она грудь! Видела новые нарезки с "Дома-2", и там все, как и было. И там долго надо ходить в корсете, когда делаешь грудь", – разоблачила скандальную персону внимательная подписчица.
"Вернулась из загула наша лягушка", – язвительно отметила пользовательница Сети.
Как утверждает Пятый канал, Шевцова решила не оправдываться и тем более не конфликтовать. Поэтому на большинство комментариев отвечать не стала.
Напомним, апогея своей популярности экс-участница телестройки достигла после того, как на всю страну назвала себя любовницей рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. По ее словам, они состояли в интимных отношениях более двух лет. Также она призналась, что ждет ребенка от музыканта. Это подтвердили и тесты на беременность, и УЗИ.
Исполнитель высмеял девушку и сказал, что все ее услуги давно оплатил дорогими подарками, а к ребенку не имеет никакого отношения. После этого униженная Яна сделала аборт.
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